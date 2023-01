TUI renforce son offre de vols vers les pays non européens pour les vacances de carnaval

"Pour les vacances de carnaval à venir, plusieurs destinations affichent quasiment complet. C'est la raison pour laquelle TUI a décidé d'ajouter des vols afin de pouvoir disposer d'une offre suffisante pour pouvoir répondre à une forte demande de dernière minute", explique Florence Bruyère, porte-parole du voyagiste. Des vols supplémentaires sont notamment programmés pour la Tunisie (continent et Djerba), le Maroc (Agadir et Marrakech), le Cap-Vert (Sal et Boa Vista) et l'Égypte (Sharm El Sheikh et Hurghada). Un vol supplémentaire est également prévu pour Malaga, en Espagne. "Dans la plupart des destinations, il y a encore suffisamment de chambres d'hôtel disponibles. Mais étant donné que les vacances de carnaval tombent la même semaine dans divers pays européens, l'offre devrait vite se réduire", souligne TUI. Après deux années de pandémie, notamment marquées par une limitation des voyages et des déplacements à l'étranger, les destinations non européennes connaissent une forte reprise depuis l'année dernière. "Le nombre important d'hôtels all inclusive à prix abordables dans ces destinations répond clairement à la demande du marché belge de pouvoir voyager avec un budget déterminé à l'avance et de bénéficier du rapport qualité-prix le plus attractif possible", indique le tour opérateur. (Belga)