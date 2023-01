Un mineur s'échappe une nouvelle fois de l'institution fermée d'Everberg

La police a été prévenue à 9h58 samedi. "Nous avons alors lancé une opération de recherche autour de l'établissement en déployant des hommes, des chiens et un hélicoptère", a indiqué le porte-parole de la police locale. Après trois heures de recherche, le garçon restait toujours introuvable. Le jeune s'était enfui jeudi en escaladant la clôture autour l'établissement où il séjournait et avait pu être repéré et intercepté à Gand. "Malgré une sécurité renforcée, il a de nouveau réussi à s'échapper", a indiqué la police. (Belga)