Un mort et deux blessés graves dans un accident près du parc Planckendael à Malines

Une voiture a percuté deux piétons - une femme et un homme - qui promenaient leur chien sur le trottoir. La femme, âgée de 52 ans, n'a pas survécu tandis que l'homme a été emmené, blessé, à l'hôpital. Le chien a également été tué dans l'accident. Le conducteur de la voiture, un septuagénaire, a quant à lui été légèrement blessé et emmené à l'hôpital. L'accident s'est produit près du pont ferroviaire, juste avant l'entrée du parc animalier de Planckendael. A 16h30, la chaussée était toujours fermée à la circulation afin qu'un expert en circulation puisse procéder aux constatations d'usage. Une déviation a été mise en place via l'autoroute E19 toute proche. Selon les premières constatations, le conducteur aurait fait un malaise et quitté la route avant de heurter la façade d'une maison. Sur son passage, il a fauché les victimes qui promenaient leur chien sur le bas-côté. Il n'avait pas bu et ne conduisait pas sous influence de stupéfiants. Son permis de conduire lui a toutefois été retiré pour 15 jours, ce qui constitue la procédure standard. (Belga)