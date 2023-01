United Cup :les États-Unis premiers finalistes

L'équipe américaine s'est imposée 5-0 samedi aux dépens de la Pologne dans la première demi-finale. Elle menait 2-0 vendredi après les deux premiers matchs et a gagné les trois suivants samedi à Sydney. Taylor Fritz a d'abord battu Hubert Hurkacz 7-6 (7/5), 7-6(7/5) dans le match entre les N.1 masculins ce qui assurait la qualification du team USA. Madison Keys a ensuite disposé 6-4, 6-2 de Magda Linette avant que le double mixte Taylmor Fritz/Jessica Pegula ne domine 6-7 (5/7), 6-4, 10-6 au super tiebreak Lukasz Kubot et Alicja Rosolska. Vendredi, Pegula avait battu sèchement la N.1 mondiale Iga Swiatek 6-2 et 6-2 et Frances Tiafoe avait écarté Kacper Zuk 6-3, 6-3. Les États-Unis rencontreront en finale le vainqueur de la seconde demi-finale qui oppose la Grèce et l'Italie. La formation transalpine menait 2-0 après les matchs de vendredi. (Belga)