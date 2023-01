Victoire convaincante de Ceylin del Carmen Alvarado au Superprestige de Gullegem

Les plus grands noms n'étaient pas de la partie. Aucune des Fem van Empel, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Marianne Vos ou encore Lucinda Brand n'étaient présentes au départ. Ceylin del Carmen Alvarado, grande favorite, a dû faire face à Inge van der Heijden, Denise Betsema et Aniek van Alphen. C'est la jeune Zoe Backstedt qui a pris les commandes de la course au départ. La Galloise comptait une poignée de secondes d'avance à l'entame du deuxième tour, mais rapidement, Alvarado a pris la tête. Backstedt a reculé à la quatrième place et van der Heijden a dépassé sa compatriote Betsema pour prendre la deuxième position. Ce succès permet à Alvarado de consolider son avance au classement général du Superprestige. (Belga)