Victoire de Guthrie en prototypes légers, De Mévius 7e mais toujours leader au Dakar

"C'était une journée assez difficile pour nous", a déclaré Guillaume De Mévius au micro des organisateurs. "On s'est fait rattraper et on a eu une crevaison. C'était assez cassant et j'ai voulu assurer? peut-être un peu trop. Nous n'avons pas de souci majeur avec la voiture, on fera juste une petite vérification et on file au bivouac pour dormir à la bonne franquette". Guillaume De Mévius conserve la tête du classement général, qu'il occupe depuis jeudi. Il n'a concédé que 30 secondes à son dauphin, l'Australien Austin Jones, 6e samedi à 7:43 du vainqueur. Au général, le pilote belge, vainqueur vendredi de la 6e étape, compte désormais 8:29 d'avance sur Jones et 1h02:55 sur l'Américain Seth Quintero, 4e samedi. (Belga)