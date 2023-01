Brésil: affrontements entre policiers et bolsonaristes massés devant le Congrès

La zone autour du Congrès avait été bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes qui refusent d'accepter l'élection de Lula sont parvenus à rompre les cordons de sécurité et plusieurs dizaines d'entre eux sont parvenus à monter sur la rampe de ce bâtiment à l'architecture moderne pour en occuper le toit. Les images impressionnantes, rappelant l'invasion du Capitole aux Etats-Unis, montrent une véritable marée humaine affluer vers le Congrès. Celui-ci regroupe dans un même bâtiment la chambre des Députés et le Sénat. Des manifestants sont apparus sur le toit, mais aussi sur toutes les pelouses attenantes, y compris celle du palais présidentiel de Planalto. Jair Bolsonaro, qui a été battu d'une courte tête par Lula au second tour de la présidentielle le 30 octobre, a quitté le Brésil en fin d'année pour rejoindre les Etats-Unis. (Belga)