Marche des Fiertés à Delhi, appels à la reconnaissance du mariage pour tous

La Cour suprême doit examiner en mars une requête en ce sens déposée par un couple d'homosexuels, cinq ans après avoir aboli la loi d'interdiction de l'homosexualité qui datait du pouvoir colonial britannique. Pour Ajay Chauhan, qui participait à la marche, annulée ces deux dernières années en raison de la pandémie de Covid-19, "la dépénalisation n'a visé qu'un aspect de la question, mais il y a un aspect plus large et les droits ne sont pas encore là pour la communauté LGBTQ". "Le mariage est central, parce qu'une fois que cette question sera réglée, alors d'autres droits seront satisfaits", poursuit-il, citant notamment la question de la succession. Si la haute cour se prononçait en faveur de la reconnaissance du mariage homosexuel, l'Inde serait alors le deuxième pays d'Asie à autoriser l'union de personnes de même sexe, après Taïwan. Les requêtes réclamant la légalisation des mariages homosexuels se multiplient notamment dans les tribunaux de New Delhi, du Kerala et de l'Uttar Pradesh, mais elles continuent de se heurter à l'opposition des gouvernements régionaux.