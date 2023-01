Soufiane Bouchikhi remporte le semi-marathon d'Egmond aux Pays-Bas

Egmond est l'une des courses à pied les plus importantes des Pays-Bas. Le temps n'a pas vraiment d'importance sur ce parcours balayé par le vent et avec des passages ensablés. Soufiane Bouchikhi, qui se prépare pour le marathon de Séville le 19 février, a devancé les Néerlandais Tom Hendrikse (1h08:19) et Khalid Choukoud (1h08:19). Lahsene Bouchikhi, le frère cadet de Soufiane, a terminé6e en 1h09:28. Au palmarès, Bouchikhi succède à un autre Belge. Bashir Abdi a remporté la précédente édition en 2020,. L'épreuve n'a pas eu lieu pendant deux ans en raison de la pandémie de coronavirus. Nienke Brinkman a remporté la victoire chez les dames en 1h18:23. (Belga)