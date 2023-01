Une trentaine de journalistes turcs manifestent à Bruxelles en soutien à leurs confrères

Depuis la mi-octobre, une loi turque prévoit en effet des peines de prison de 3 ans pour les journalistes ou les utilisateurs de médias sociaux qui diffusent des informations considérées par les autorités comme incorrectes en matière de sécurité, d'ordre public et de santé. A Bruxelles, les manifestants brandissaient notamment des pancartes rappelant que le journalisme n'est pas un crime. Par leur action, ils souhaitaient avant tout faire entendre la voix de leurs confrères et défendre un journalisme libre et indépendant. (Belga)