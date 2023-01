Le Real Madrid perd Alaba et Tchouaméni, blessés au mollet

Alaba, qui a joué tout le match perdu 2-1 à Villarreal samedi, s'est blessé au soléaire droit. Tchouaméni, qui a été remplacé après 64 minutes, est lui touché au soléaire gauche. Le Real ne donne pas d'indication sur la durée de leur indisponibilité, se contentant, dans les deux cas, de dire que la situation est "en attente d'évolution". Le Real dispute cette semaine la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, où Thibaut Courtois et ses équipiers affronteront mercredi Valence en demi-finale avant d'éventuellement défier en finale Betis ou le FC Barcelone dimanche. Une période particulièrement intense attend le champion d'Espagne et d'Europe, avec, outre la Liga, un match Coupe du Roi le 18 janvier à Villarreal, la Coupe du monde des clubs du 1er au 11 février et le 8e de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool (21 février et 15 mars). (Belga)