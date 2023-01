Les Belges à l'étranger - Le FC Barcelone s'impose à l'Atlético et reste seul en tête

Ousmane Dembélé a inscrit l'unique but de la rencontre à la 22e minute, sur un assist de Gavi après une percée de Pedri. Peu avant la pause, Carrasco a servi Antoine Griezmann, dont la frappe était détournée par André ter Stegen (42e). La fin de match était nerveuse avec les expulsions successives de Stefan Savic (90e+2) et Ferran Torres (90e+3). Barcelone profite pleinement de la défaite (2-1) du Real Madrid samedi à Villarreal et s'installe seul en tête de la Liga avec 41 points, 3 de plus que son rival. L'Atlético (27 points) occupe la cinquième position. (Belga)