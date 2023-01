Nouvelle bagarre à la prison d'Anvers

L'administration pénitentiaire a expliqué qu'il s'agissait à nouveau d'un simple conflit interne et qu'un petit groupe de détenus a été attaqué par un groupe plus important. Les instigateurs ont pu être identifiés. "La police locale est arrivée en masse sur les lieux et, avec son aide, le personnel a pu ramener le calme", a déclaré la porte-parole du Service pénitentiaire, Kathleen Van de Vijver. "Les mesures nécessaires seront prises à l'encontre des agresseurs identifiés." (Belga)