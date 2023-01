Première victoire de Goffin en 2023 : "J'ai très bien retourné, c'était la clé du match"

"J'ai très bien retourné", a déclaré le N.1 belge, qui avait perdu ses deux matchs la semaine dernière à la United Cup contre le Bulgare Grigor Dimitrov et le Grec Stefanos Tsitsipas. "Tout le monde connaît la qualité de son service, ce qui fait qu'il n'est pas évident à retourner. C'était clairement la clé du match. J'ai également essayé de rester calme, car sur mes jeux de service, je sais qu'il peut frapper très fort dans la balle et se montrer très agressif". Ce n'est que la deuxième fois, et la première depuis 2013, que David Goffin dispute à nouveau le tournoi d'Auckland en guise de préparation à l'Open d'Australie. À l'époque, il s'y était incliné au premier tour contre le Brésilien Thomaz Bellucci. Le natif de Rocourt affrontera désormais le Français Ugo Humbert (ATP 108), vainqueur en 2020, ou l'Américain Christopher Eubanks (ATP 123), issu des qualifications. "J'aime l'ambiance qu'il règne sur ce court central, avec des gens qui prennent du plaisir", a-t-il poursuivi. "Ils peuvent manger quelque chose tout en nous regardant. Le cadre est vraiment sympa et c'est chouette de jouer dans de telles conditions". (Belga)