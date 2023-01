Un forum participatif à Peer pour préparer l'arrivée des avions F-35

"Nous invitons (le ministère de) la Défense, les habitants et d'autres partenaires, comme les villages de vacances et les écoles à y participer. Nous allons favoriser une concertation positive qui examinera notamment l'impact du bruit" causé par ces nouveaux appareils, appelés à remplacer les actuels F-16, a précisé le bourgmestre. Les premiers des 34 F-35- des chasseurs furtifs de 5e génération propulsés par un puissant réacteur F135 - commandés en 2018 sont attendus à Kleine-Brogel en 2027, deux ans après l'arrivée des premiers appareils sur la base de Florennes, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Selon M. Matheï, l'arrivée des F-35 suscite, en dépit des liens qui existent avec la base, "pas mal de questions", comme l'impact en termes de bruit et pour l'environnement, les heures de vol et les routes aériennes empruntées. Selon le bourgmestre, l'idée de créer un tel forum de participation trouve son origine dans l'initiative similaire prise par la ville de Leeuwarden (nord-ouest des Pays-Bas), qui accueille des F-35A depuis 2019 et où des riverains se plaignent d'un bruit accru par rapport aux anciens F-16. M. Matheï a précisé qu'il enverrait "encore ce mois-ci" une invitation à une réunion de concertation au commandant de la base de Kleine-Brogel et du 10e wing tactique, le colonel Koen Vanheste. Cette invitation sera ensuite étendue aux communes voisines, aux riverains et aux autres partenaires. Interrogé par l'agence Belga, le bourgmestre de Florennes, Stéphane Lasseaux (Les Engagés), a qualifié d'intéressante l'initiative limbourgeoise. (Belga)