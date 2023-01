Un temps variable parsemé d'averses pour ce début de semaine

Lundi soir, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies sur l'ouest alors qu'ailleurs la nébulosité sera plus variable avec encore quelques averses. Après minuit, il fera généralement sec partout avec davantage de nuages élevés de l'ouest au centre mais en Ardenne, les nuages bas resteront majoritaires. Les minima oscilleront entre 0 et 6 degrés. Le vent sera modéré, et au littoral encore assez fort les premières heures. Mardi matin, nous devrions encore bénéficier d'un temps généralement sec avec quelques éclaircies. Plus tard en matinée, les nuages élevés et moyens deviendront plus nombreux tandis qu'une perturbation abordera l'ouest pour ensuite gagner l'entièreté du pays. La zone de pluie s'évacuera mardi soir vers l'Allemagne alors qu'à l'arrière des périodes de temps plus sec seront possibles. La nébulosité restera toutefois abondante. Les rafales atteindront graduellement des valeurs entre 50 et 60 km/ h sur la plupart des régions, voire un peu plus sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la côte. (Belga)