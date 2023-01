Colombie: la vice-présidente Francia Marquez annonce un attentat déjoué à son encontre

Elle a fait part sur Twitter de "la destruction de manière contrôlée d'un engin contenant plus de 7 kilos de matériel explosif sur la route qui mène à la résidence" de sa famille dans le village de Yolombo, à Suarez, dans le département du Cauca (sud-ouest) où elle devait se rendre. "C'est une nouvelle tentative d'atteinte à ma vie", a ajouté la vice-présidente, cible en 2019, alors qu'elle était militante écologiste, d'une attaque à la grenade et au fusil dans ce même département. Selon le rapport de police joint à son message, l'engin explosif artisanal était un mélange "d'une substance hautement explosive à base de nitrate d'ammonium + de l'aluminium en poudre et (...) des clous" avec un dispositif de mise à feu. Son équipe de sécurité avait été alertée de la présence de "personnes suspectes" et d'"éléments étranges" sur la route menant au village. Francia Marquez est la figure emblématique du premier gouvernement de gauche de l'histoire de la Colombie, présidé par Gustavo Petro. Celui-ci a lancé une ambitieuse initiative de "paix totale" avec un amalgame de groupes armés qui se disputent notamment le trafic de cocaïne, dont le pays est le plus grand producteur mondial. "Nous ne cesserons pas de travailler, jour après jour, jusqu'à ce que nous atteignions la #PaixTotale dont rêve la Colombie et dont nous avons besoin. Nous n'abandonnerons pas tant qu'il ne sera pas possible de vivre en véritable harmonie sur chaque territoire", a-t-elle écrit. (Belga)