En Californie, la ville du prince Harry évacuée à cause des tempêtes

Située à une heure et demie de route au nord de Los Angeles, cette communauté côtière est un repaire de célébrités. L'actrice Jennifer Aniston et la présentatrice de télévision Oprah Winfrey, notamment, y possèdent des maisons dont la valeur se chiffre en millions de dollars. Jusqu'à vingt centimètres de pluie étaient attendues lundi dans cette enclave cossue, sur des collines déjà saturées d'eau par les tempêtes des derniers jours. De quoi rendre la ville, entourée de montagnes largement fragilisées par un incendie il y a cinq ans, extrêmement vulnérable aux glissements de terrain. "ÉVACUEZ MAINTENANT!", ont exhorté les pompiers de la ville sur leur site internet, en conseillant aux habitants de suivre de près les différentes alertes des autorités, car "la situation évolue rapidement". En 2017-2018, un vaste incendie a ravagé environ 1.100 km2 aux alentours. La région est donc privée d'une végétation qui stabilise habituellement le sol. Sans les arbres et les buissons qui peuplaient les collines, les pluies torrentielles peuvent engendrer des coulées de boues extrêmement dangereuses. "Au cours des 30 derniers jours, Montecito a subi entre 12 et 20 pouces (30 et 50 cm, ndlr) de pluie selon les endroits, bien au-delà de notre moyenne annuelle de 17 pouces (43 cm, NDLR)", ont rappelé les pompiers sur Twitter. "Cette pluie cumulée expose la communauté à de plus grands risques d'inondations et de coulées de boue." (Belga)