Insurrection à Brasilia - Biden invite Lula à Washington début février, promet son "soutien sans faille"

Le président américain a exprimé lors de cet échange avec Luiz Inacio Lula da Silva le "soutien sans faille des États-Unis à la démocratie brésilienne et à l'expression de la libre volonté du peuple brésilien, telle qu'exprimée lors de la récente élection présidentielle que le président Lula a remportée". Ce coup de fil intervient au lendemain d'une attaque des partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro contre les principaux lieux de pouvoirs à Brasilia. Les deux dirigeants ont par ailleurs promis de "travailler ensemble étroitement sur les défis que rencontrent les États-Unis et le Mexique, y compris le changement climatique, le développement économique, la paix et la sécurité". Lula, ainsi que les chefs du Congrès et de la Cour suprême ont affirmé avec force le besoin de démocratie au Brésil, au lendemain des invasions et des saccages de trois lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia par des bolsonaristes déchaînés. Des campements de radicaux qui rejettent toujours la victoire de Lula plus de deux mois après son élection ont été démantelés par les forces de l'ordre, qui ont aussi procédé à de nombreuses arrestations, signant une reprise en main après les scènes de chaos la veille. Des scènes qui rappellent évidemment l'assaut donné au Capitole à Washington le 6 février 2021 par des partisans d'un autre président, Donald Trump, le prédécesseur de Joe Biden. (Belga)