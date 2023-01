L'Absym ne menace plus de dénoncer l'accord médico-mutualiste

L'Absym avait menacé jeudi de rompre l'accord médicomut si cette concertation au sujet de l'interdiction générale des suppléments d'honoraires en soins ambulatoires pour les patients bénéficiaires d'une intervention majorée n'aboutissait à aucun résultat probant. "Nous avons reçu la garantie que les modalités pourraient être discutées dans des groupes de travail séparés", a déclaré M. Blanckaert à l'issue de la rencontre avec le ministre de la Santé publique. "On a retrouvé la confiance et la volonté de discuter." Frank Vandenbroucke se réjouit que la convention médico-mutualiste ne soit pas dénoncée. Il a réaffirmé "qu'une protection des patients socialement vulnérables au regard de la demande de suppléments est un objectif très important, mais que les modalités concrètes d'une interdiction des suppléments pour les patients socialement vulnérables dans le secteur ambulatoire feront l'objet de concertations avec la médicomut dans le courant de l'année 2023". La mise en œuvre concrète de cette mesure interviendra au plus tôt en 2024. (Belga)