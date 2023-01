Nyxoah nomme Daniel Wildman à son conseil d'administration

"Nous sommes ravis d'accueillir M. Wildman au sein du conseil d'administration de Nyxoah. La richesse de son expérience et de ses connaissances dans les secteurs des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques sera précieuse à mesure que Nyxoah développera ses stratégies de R&D, cliniques et commerciales", a déclaré Robert Taub, président du CA de l'entreprise de Mont-Saint-Guibert. Daniel Wildman a passé la majeure partie de sa carrière chez Johnson & Johnson, où il a dirigé l'initiative stratégique en matière de chirurgie numérique, la franchise DuPuy Synthes Spine et la division Ethicon Biosurgery. Il est actuellement président du conseil d'administration de Progenerative Medical, Inc. et conseiller stratégique auprès de plusieurs sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Il est également membre du conseil d'administration d'UroGen Pharma, Ltd. (Belga)