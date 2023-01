Arrivée aux Pays-Bas d'un convoi d'armes en provenance des États-Unis

Il s'agit de 1.275 chars, camions et voitures blindées (humvees). L'équipement est arrivé dans l'estuaire de l'Escaut lundi. Son déchargement a débuté mercredi, sous la sécurité des soldats néerlandais. Les véhicules sont désormais acheminés vers l'est par train ou par camion. Tous les équipements devraient rester en Europe de l'Est jusqu'à la fin de cette année afin de renforcer la présence de l'Otan. (Belga)