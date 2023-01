Coupe CEV dames - Gand renversé à l'aller à Socuellamos

Gand avait une belle carte à jouer en se rendant sur le terrain de l'actuel sixième du championnat espagnol de volley-ball féminin. Les Gantoises, deuxièmes de la compétition belge, confirmaient d'entrée leurs bonnes dispositions en remportant les deux premières manches (20-25, 23-25). Le réveil espagnol, lui, intervenait dans le troisième set, Kiele Socuellamos accélérant le jeu et profitant des erreurs visiteuses pour recoller à 2-2 (25-15, 25-19) et s'offrir ainsi un set décisif. La confiance avait changé de camp et les Espagnoles poursuivaient sur leur lancée dans la cinquième manche pour s'imposer, malgré une belle combativité belge en fin de match (15-13). Une défaite qui n'est pas dramatique pour Gand, qui dispose d'une manche retour sur son terrain mercredi pour inverser la tendance. (Belga)