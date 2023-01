Coupe Challenge dames - Asterix Avo prend une option sur les quarts de finale

En se déplaçant en Grèce, Asterix Avo savait qu'il allait falloir évoluer à un bon niveau pour accrocher un résultat positif. Face à Aris, la formation belge annonçait la couleur d'entrée en mettant la main sur la première manche (22-25), avant de connaître plus de difficultés lors du second set (25-21). La suite, ce fut un véritable coude-à-coude, entre deux formations qui prenaient tantôt le contrôle du match, tantôt subissaient les assauts adverses. Mais à ce petit jeu, l'actuel quatrième du championnat belge sortait vainqueur des troisième et quatrième manches (23-25, 23-25). Un succès 1-3 qui permet à Asterix Avo d'aborder la manche retour mercredi prochain dans ses bases avec la plus grande confiance. (Belga)