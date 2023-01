Dakar 2023: De Baar gagne en camion, le leader Loprais se retire

"Loprais n'a été informé de la tragique nouvelle qu'à son arrivée au bivouac la nuit dernière. Dévasté par cet accident, le pilote tchèque a de suite collaboré à l'enquête des autorités locales. Avec comme conséquence, qu'il ne peut pas continuer la course. Les organisateurs se joignent à lui pour transmettre ses condoléances à la famille et amis du spectateur, Livio Sassinotti", a communiqué l'organisateur du Dakar mercredi après-midi. C'est le Néerlandais Janus Van Kasteren (Iveco), 3e de la journée, qui est le nouveau leader au classement général en camions avec 23 minutes d'avance sur son compatriote Martin van den Brink (Iveco), 2e à l'arrivée mercredi. Le Tchèque Martin Macik (Iveco) est 3e à plus de 51 minutes (51:07.). Arrivé mercredi à près d'une heure du vainqueur du jour, Igor Bouwens est 11e au général à 12h48:32 du nouveau leader. Un spectateur italien est mort mardi après avoir été percuté lors de la 9e étape du rallye-raid entre Riyadh et Haradh. "Un spectateur d'origine italienne qui se situait derrière une dune a été accidenté sur la piste du rallye", avait indiqué Amaury Sport Organisation (ASO) dans un communiqué. (Belga)