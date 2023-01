Golden Globes - Les principaux gagnants des Golden Globes

- FILMS - Meilleur film dramatique: "The Fabelmans" Meilleure comédie ou comédie musicale: "Les Banshees d'Inisherin" Meilleur acteur dans un film dramatique: Austin Butler, "Elvis" Meilleure actrice dans un film dramatique: Cate Blanchett, "Tar" Meilleur acteur dans une comédie: Colin Farrell, "Les Banshees d'Inisherin" Meilleure actrice dans une comédie: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once" Meilleur acteur dans un second rôle: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once" Meilleure actrice dans un second rôle: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever" Meilleur réalisateur: Steven Spielberg, "The Fabelmans" Meilleur film en langue étrangère: "Argentina, 1985" Meilleur film d'animation: "Pinocchio par Guillermo Del Toro" Meilleur scénario: Martin McDonagh, "Les Banshees d'Inisherin" - SERIES TELEVISEES - Meilleure série dramatique: "House of the Dragon" Meilleure série comique: "Abbott Elementary" Meilleur film de télévision ou mini-série: "The White Lotus" Meilleur acteur dans une série dramatique: Kevin Costner, "Yellowstone" Meilleure actrice dans une série dramatique: Zendaya, "Euphoria" Meilleur acteur dans une série comique: Jeremy Allen White, "The Bear" Meilleure actrice dans une série comique: Quinta Brunson, "Abbott Elementary" Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série: Evan Peters, "Dahmer - Monstre: l'histoire de Jeffrey Dahmer" Meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série: Amanda Seyfried, "The Dropout" (Belga)