Insurrection à Brasilia - Bolsonaro sort d'un hôpital de Floride après un problème intestinal

Peu après 19h00 (01h00 HB mercredi), Jair Bolsonaro est sorti d'un véhicule avec une autre personne, et s'est précipité dans la maison de la banlieue d'Orlando où il réside depuis le 30 décembre. La veille, l'ancien président d'extrême droite avait confirmé sur les réseaux sociaux qu'il avait été hospitalisé pour une "adhérence" intestinale, accompagnant son message d'une photo de lui sur son lit d'hôpital. Sa sortie d'hôpital intervient deux jours après l'assaut dimanche, par des milliers de ses partisans, du Palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême du Brésil, en protestation contre sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 face au candidat de gauche Lula. Jair Bolsonaro avait quitté le Brésil pour la Floride deux jours avant l'investiture de Lula le 1er janvier, se refusant à remettre l'écharpe présidentielle à celui dont il n'a jamais digéré la victoire acquise sur le fil. Il séjourne au domicile d'un ancien combattant de MMA brésilien, José Aldo. L'ex-dirigeant d'extrême droite a subi une succession d'alertes de santé depuis l'attentat à l'arme blanche dont il a été victime en septembre 2018, en pleine campagne électorale pour la présidentielle. Poignardé à l'abdomen par un individu apparemment déséquilibré lors d'un bain de foule, il avait échappé de peu à la mort et les séquelles de cette agression avaient émaillé son mandat. (Belga)