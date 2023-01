Invasion de l'Ukraine - Le Canada va donner un système antiaérien américain à l'Ukraine

Il s'agit du premier système antiaérien NASAMS que le Canada offre à l'Ukraine, a indiqué Ottawa, qui évalue la valeur de ce don à 406 millions de dollars canadiens (282 millions d'euros). L'annonce a été faite après une rencontre bilatérale entre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden à Mexico. Ce système de défense est destiné à contrer les bombardements massifs de la Russie visant les infrastructures critiques ukrainiennes. "C'est la priorité numéro un. C'est pourquoi le Canada achète un système avancé de missiles sol-air des États-Unis pour en faire don à l'Ukraine", a expliqué Anita Anand, la ministre canadienne de la Défense, après avoir échangé avec son homologue ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le geste dans la foulée. "Merci de nous aider à protéger notre ciel. Le NASAMS que le Canada s'est procuré pour nous sera un bouclier solide pour nos villes et nos citoyens", a-t-il assuré sur Twitter. Ce système de missiles s'ajoute aux blindés, obusiers, vêtements d'hiver et munitions que le Canada a fournis à l'Ukraine pour l'aider à repousser l'invasion russe. (Belga)