Joao Felix prêté par l'Atlético Madrid à Chelsea

Joao Felix, 23 ans, avait été recruté par l'Atlético en 2019. Les 'Colchoneros' avaient déboursé 127 millions d'euros pour le transférer de Benfica, son club formateur. L'attaquant portugais a totalisé 131 rencontres et 34 buts sous le maillot de l'Atlético, remportant la Liga en 2021. Cette saison, il a mis 4 buts en 14 rencontres de championnat, prenant part également à cinq rencontres de Ligue des Champions. Joao Felix compte 28 présences et 4 buts en équipe nationale. Il vient de participer au Mondial au Qatar, jouant 4 rencontres (1 but). L'attaquant a également prolongé son contrat avec l'Atlético pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2027, a ajouté le club espagnol. Chelsea pointe en 10e position de la Premier League, avec 10 points de retard sur Manchester United, quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Joao Felix est déjà la quatrième recrue des 'Blues' dans ce mercato hivernal, après le défenseur français Benoît Badiashile (AS Monaco), le milieu de terrain brésilien Andrey Santos (Vasco da Gama) et l'attaquant ivoirien David Datro Fofana (Molde). (Belga)