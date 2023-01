La capsule Dragon de retour sur Terre

(Belga) Six semaines après son départ pour la station spatiale internationale ISS, une capsule Dragon est de retour sur Terre. La capsule cargo, non habitée et transportant deux tonnes de matériaux destinés à des expériences scientifiques, a atterri en mer au large de la Floride mercredi, ont indiqué l'agence spatiale américaine Nasa et la société privée SpaceX.