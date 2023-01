Les Belges à l'étranger - Thibaut Courtois arrête le tir au but décisif et le Real élimine Valence en SuperCoupe

Le Ballon d'Or Karim Benzema a assumé son statut en ouvrant la marque pour le Real Madrid peu avant le repos, sur penalty (39e). Cependant, dès le retour des vestiaires, Lino a égalisé et permis à Valence de revenir à hauteur des Merengues (46e). Les deux clubs se sont disputé une deuxième mi-temps sans plus de buts que celui de Lino, et les prolongations n'ont pas permis de les départager. Aux tirs au but, les quatre tireurs madrilènes ont transformé leur essai alors que Comert avait envoyé le sien hors du cadre défendu par Thibaut Courtois. Le portier belge s'est offert un arrêt décisif en repoussant l'ultime tir au but de Gaya, offrant ainsi la qualification à la Casa Blanca pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Si Courtois a brillé entre les perches, Eden Hazard est quant à lui resté assis sur le banc madrilène pendant toute la rencontre malgré les difficultés du Real Madrid à trouver la solution. Le feu follet n'a fait que sept apparitions cette saison pour le compte du Real, où il ne parvient pas à gagner la confiance de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Jeudi soir, le Betis et le FC Barcelone s'affronteront pour déterminer qui rejoindra le Real Madrid en finale. Celle-ci se jouera le 16 janvier prochain à Riyad, tout comme les deux demi-finales. (Belga)