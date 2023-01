Ligue des champions de volley - Battu par Trentino, Menin est éliminé

La mission de Menin s'annonçait compliquée en Ligue des champions. Dernier de sa poule avec aucun point et aucun set remporté, il fallait un exploit de taille pour s'imposer face à Trentino, une véritable machine à gagner. La formation italienne, qui dominait le groupe avec 12 points sur 12 avant ce duel, a confirmé son statut en ne laissant aucune chance aux vice-champions de Belgique: 15-25, 19-25 et 16-25. Une cinquième défaite, en autant de rencontres, qui condamne définitivement l'avenir européen de Menin. Dernier de sa poule, le groupe belge tentera de sauver l'honneur le 25 janvier prochain face au troisième du groupe, Karlovarsko. Au classement du groupe D, Trentino est en tête avec 15 points devant Kedzierzyn-Kozle (11 pts), Karlovarsko (4 pts) et Menin qui ferme la marche sans point. (Belga)