Météo - Les pluies matinales seront suivies d'embellies mercredi

Quelques petites averses se développeront de manière isolée durant l'après-midi, mais ce n'est qu'en fin de journée, qu'une ligne d'averses plus structurée et assez active envahira notre pays par l'ouest. Le vent sera généralement modéré, à part le long du littoral, où il sera assez fort. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h. Les averses du soir pourront être accompagnées de coups de vent plus soutenus proches de 70 km/h ou ponctuellement supérieurs. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima varieront entre 7°C en haute Ardenne et 11°C en Flandre. Durant la première partie de la nuit prochaine, une première zone de pluie ou d'averses traversera rapidement le pays d'ouest en est avec risque de coups de vent. En seconde partie de nuit, une zone de pluie plus structurée envahira tout le pays avec des précipitations parfois assez abondantes. Ces pluies abondantes persisteront jeudi, même si l'atmosphère sera douce avec des maxima de 7°C en haute Ardenne à 12°C en Flandre. Le vent sera quant à lui assez fort à fort avec des rafales de 70 à 80 km/h. (Belga)