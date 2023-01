Pays-Bas: menacé par le crime organisé, un ex-ministre de la Justice placé sous sécurité

Selon le journal, la sécurité de M. Grapperhaus a été renforcée mercredi matin. Le ministère public n'a pas donné plus de détails. La menace proviendrait, selon un informateur, de Jos Lijdekkers, dit "Bolle Jos", recherché aux Pays-Bas comme une figure importante du trafic mondial de cocaïne, écrit le journal. L'homme est suspecté d'avoir importé des tonnes de drogue via les ports d'Anvers et de Rotterdam, notamment. Jos Lijdekkers figure depuis mai 2022 sur la liste des criminels les plus recherchés aux Pays-Bas. (Belga)