Appel de fonds de l'Onu pour sauver 30 millions d'enfants dénutris

"Plus de 30 millions d'enfants dans les quinze pays les plus gravement affectés souffrent de dépérissement - soit de malnutrition aiguë - et huit millions parmi ces enfants présentent une émaciation sévère, la forme la plus mortelle de la dénutrition", soulignent cinq agences de l'Onu dans un communiqué conjoint. Les quinze pays affectés sont l'Afghanistan, le Burkina Faso, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Ethiopie, Haiti, le Kenya, Madagascar, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Yemen. La hausse vertigineuse des prix alimentaires aggrave les pénuries en produits alimentaires et empêche l'accès à une nourriture de base à des prix abordables. Les conflits, le changement climatique et la pandémie de Covid-19 ont aggravé la situation, selon les agences. "Cette situation va vraisemblablement se détériorer encore plus en 2023", a mis en garde le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) Qu Dongyu. Les agences de l'ONU appellent à des investissements accrus pour soutenir leurs efforts visant à répondre "aux besoins sans précédent issus de cette crise qui s'aggrave, avant qu'il ne soit trop tard". Les agences veulent prévenir, détecter et soigner la malnutrition aiguë des enfants en agissant sur tous les fronts: alimentation, santé, eau, hygiène, systèmes de protection sociale. Le plan d'action concernera les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les mères et personnes s'occupant d'enfants de moins de 5 ans. Les enfants en état de dénutrition sévère ont un système immunitaire affaibli et présentent un risque accru de décéder de maladies infantiles ordinaires. (Belga)