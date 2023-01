Colombie: au moins 10 morts dans des combats entre guérilleros

"Les informations que nous avons reçues font état d'au moins dix morts dans le département d'Arauca à la suite d'affrontements entre l'ELN et les dissidents des FARC", a écrit sur Twitter Juan Pappier, chercheur au sein de l'organisation internationale. Sans préciser le nombre de morts, le bureau du médiateur colombien a signalé "la découverte de plusieurs corps d'hommes tués dans des combats" ayant eu lieu lundi et mardi dans la petite ville de Puerto Rondon, près de la frontière nord-est de la Colombie. De leur côté, les autorités gouvernementales et militaires n'ont pas réagi. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes camouflés se tirant dessus au milieu de la végétation. Dans cette région, les rebelles de l'ELN se livrent à des combats sanglants avec les dissidents des FARC, les deux groupes ayant rejeté l'accord de paix signé en 2016 ainsi qu'une trêve bilatérale avec l'État cette année. Le président de gauche, Gustavo Petro, avait annoncé le 31 décembre avoir conclu un cessez-le-feu de six mois avec les cinq principaux groupes armés et gangs de narcotrafiquants opérant dans le pays, dont l'ELN et les FARC qui ont rejeté cette version quelques jours plus tard et refusé la trêve. Des experts soulignent que la trêve de six mois n'éteint pas le conflit dans les régions reculées du pays, où les insurgés et narcotrafiquants s'affrontent pour étendre leur territoire et leur trafic de cocaïne. (Belga)