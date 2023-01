Coupe Davis - Fin du partenariat entre l'ITF et Kosmos pour la Coupe Davis

"L'ITF a négocié un accord fort pour le tennis en 2018. Le partenariat a accru la participation, le prize money et l'intérêt de la Coupe Davis", a écrit l'ITF. Ce communiqué intervient alors que plusieurs médias espagnols avaient fait état des difficultés de Kosmos à assumer sa part du contrat prévoyant un fee de 40 millions d'euros. La société de l'ancien footballeur espagnol Gerard Piqué avait promis d'investir 3.000 millions de dollars sur 25 ans, mais la pandémie, le renom de certains partenaires et de la télévision ont rendu impossible la possibilité de répondre à ces attentes. Depuis 2018, plusieurs formules avaient été mises à l'essai pour cette compétition par pays mais aucune n'avait vraiment donné satisfaction, suscitant de nombreuses critiques. Une source proche du dossier explique que l'ITF et Kosmos ont échoué à trouver un accord financier. Depuis sa réforme radicale, et l'abandon notamment de la populaire formule des rencontres à domicile et à l'extérieur (premier tour excepté) et des matches en cinq sets, la Coupe Davis relookée peinait à convaincre. L'ITF ne s'est toutefois pas prononcée à ce stade sur la formule de la Coupe Davis au-delà de l'édition 2023. (Belga)