Euroligue - Ismael Bako battu sur le fil avec Bologne contre l'Olympiakos

Dans les rangs de Bologne, Ismael Bako a joué 24 minutes pour inscrire 8 points (4/5 à 2pts, 0/1 au lancer) et prendre 5 rebonds. Virtus Bologne encaisse une 11e défaite et navigue en 13e position sur 18 au classement. Le club grec est lui bien installé à la troisième place après cette 12e victoire derrière le Real Madrid (13 succès) et Barcelone (12 aussi). Les huit premiers se qualifient pour les quarts de finale, en aller-retour, ultime étape avant le Final Four du 19 au 21 mai à Kaunas en Lituanie. (Belga)