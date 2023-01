Le Fuse ferme ses portes à cause d'un litige sur des nuisances sonores

Un litige entre voisins est à l'origine de la décision. Un voisin qui a acheté une maison attenante il y a quelques années se plaint de nuisances sonores. Selon le Fuse, "d'importants travaux d'isolation" ont été réalisés et "on a ardemment travaillé à parvenir à un compromis", mais en vain. L'établissement fait appel de la décision. Une décision est attendue d'ici le 25 janvier. Le Fuse a ouvert ses portes dans le quartier des Marolles à Bruxelles il y a près de 29 ans, ce qui en fait le plus ancien club techno du pays. (Belga)