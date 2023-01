Les États-Unis et le Japon saluent leur "alignement stratégique" face à la Chine

"Nous sommes d'accord pour dire que la Chine pose le défi stratégique le plus important" aux deux pays, a affirmé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, à l'issue d'une réunion à Washington avec son homologue japonais Yoshimasa Hayashi, ainsi que les chefs de la défense américain et nippon. S'exprimant lors d'une conférence de presse commune, M. Blinken a assuré que les États-Unis "accueillaient chaudement" la nouvelle posture de défense japonaise et précisé que l'accord de sécurité et de défense entre les deux pays s'appliquait également à l'espace. Tout incident dans l'espace pourrait activer l'article 5 du traité de défense entre les deux pays qui stipule qu'une attaque contre l'un est une attaque contre l'autre, a-t-il dit. De son côté, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé le déploiement d'ici 2025 d'une force de réaction rapide des Marines dans l'île japonaise d'Okinawa pour renforcer la défense du Japon qui s'inquiète de plus en plus des activités de la Chine dans la région. "Nous allons remplacer un régiment d'artillerie par cette force qui sera plus létale et plus mobile", a déclaré M. Austin lors de cette conférence de presse. Il a estimé que cette force "contribuera d'une façon majeure à améliorer la défense du Japon et à promouvoir une région Indo-Pacifique libre et ouverte", l'expression communément utilisée aux États-Unis pour désigner l'Asie-Pacifique sans domination chinoise. Plus de la moitié des quelque 50.000 soldats américains présents dans l'archipel sont stationnés sur l'île d'Okinawa. (Belga)