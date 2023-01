WTA Hobart - Kimberley Zimmermann rejoint les demi-finales du double

Kimberley Zimmermann (WTA 46 en double), 27 ans, et Nadiia Kichenok (WTA 84 en double), 30 ans, ont battu en quarts de finale la Japonaise Miyu Kato et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi, qui forment la 3e paire tête de série du tournoi, sur le score de 7-6 (7/3), 6-2, en une heure et 29 minutes de jeu. Pour une place en finale, Zimmermann pourrait retrouver Kirsten Flipkens. De son côté en effet, Kirsten Flipkens (WTA 31 en double), 37 ans, et sa partenaire allemande Laura Siegemund (WTA 29 en double), 34 ans, jouent aussi en quarts de finale jeudi contre les Australiennes Olivia Gadecki et Talia Gibson. Le vainqueur de ce duel affrontera Zimmermann et Kichenok en demi-finales. (Belga)