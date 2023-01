ATP Auckland - Cameron Norrie et Richard Gasquet s'affronteront en finale

Norrie, 12e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 6-3, 6-4 face à l'Américain Jenson Brooksby (ATP 48). Le Britannique, 27 ans, disputera en Nouvelle-Zélande sa première finale de la saison, la 12e de sa carrière. Il tentera de mettre la main sur son 5e titre après Los Cabos et Indian Wells en 2021 et Lyon et Delray Beach en 2022. Tombeur de David Goffin en quarts de finale, Richard Gasquet (ATP 67) a lui profité du forfait de son compatriote Constant Lestienne (ATP 65) pour se qualifier sans jouer pour la 33e finale de sa carrière, la première depuis Umag en 2021. À 36 ans, le Français tentera de remporter son 16e titre, le premier depuis Rosmalen en 2018. (Belga)