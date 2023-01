Coupe Davis - Kosmos indique n'avoir pas encore versé les primes de l'édition 2022 aux nations engagées

"Le prize money sera payé en temps voulu quand les conditions préalables seront remplies par les nations", a écrit Kosmos dans un communiqué. Interrogé pour préciser ces conditions évoquées, Kosmos répond qu'il s'agit de "documents et formulaires qui doivent (lui) être envoyés pour pouvoir procéder aux paiements dans les règles". "Kosmos a payé l'intégralité des droits pour 2022" à la Fédération internationale de tennis (ITF), affirme en revanche le groupe de l'ancien footballeur espagnol Gerard Piqué. L'ITF a annoncé la veille la fin du partenariat avec Kosmos conclu en 2018 pour 25 ans et trois milliards de dollars. "Kosmos Tennis et l'ITF n'ont pas trouvé d'accord pour renégocier le modèle économique, ainsi que les droits actuels et futurs demandés par l'ITF. Ces droits, qui ont été significativement réduits pendant la pandémie, ont varié au fil des années de collaboration (entre l'ITF et Kosmos) et ont été relevés récemment", explique de son côté le groupe. Kosmos proposait une formule largement revisitée - et ajustée année après année - de la compétition par équipes nationales plus que centenaire depuis son édition 2019. Mais depuis sa réforme radicale, avec l'abandon notamment des populaires rencontres à domicile et à l'extérieur (premier tour excepté) et des matches en cinq sets, la Coupe Davis relookée peinait à convaincre. (Belga)