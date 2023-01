Le Fédéral entend lutter contre la fraude sociale dans le secteur des livraisons de colis

Quelque 168 inspecteurs supplémentaires devraient ainsi être engagés dans les différents services d'inspection sociale. "Nous allons faire reculer le dumping social et le trafic des êtres humains", assure vendredi le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), cité dans un communiqué. Le nouveau plan de lutte se concentrera sur le secteur de la livraison de colis, où plusieurs abus graves avaient été constatés dernièrement, comme le recours à des travailleurs mineurs notamment. Quelque 375 contrôles sociaux y seront ainsi spécifiquement menés en 2023, et autant en 2024. Les inspecteurs sociaux travailleront aussi plus étroitement avec la justice pour faire la chasse à toute exploitation de travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement entend obliger les entreprises de livraison, belges comme étrangères, à mieux déclarer les accidents graves de travail de leur personnel, y compris ceux de travailleurs détachés, qu'ils soient indépendants ou non. Actuellement, ces accidents ne sont bien souvent pas signalés auprès de l'administration. Le ministre Dermagne promet vendredi une solution pour mettre fin à cet "angle mort statistique". Pour rappel, plusieurs cadres de la filiale belge de l'opérateur néerlandais PostNL avaient été arrêtés au printemps dernier par la justice anversoise pour des cas d'exploitation de sous-traitants. (Belga)