Le footballeur Benjamin Mendy non-coupable de six viols, pas de verdict pour un septième

(Belga) Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable vendredi de six viols et une agression sexuelle par un jury populaire au Royaume-Uni, qui n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations de viol et tentative de viol.