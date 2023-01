Météo - De nouvelles averses attendues ce week-end

(Belga) Les champs nuageux seront nombreux et encore à l'origine de plusieurs averses sur la moitié est du pays vendredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Le temps sera plus sec sur l'ouest et le centre du pays avec un soleil généreux et quelques champs nuageux. La tendance aux averses s'estompera toutefois au fil des heures, laissant plus de place aux éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h. Il faiblira en cours d'après-midi.