Mondial 2023 de handball - Premier match de l'histoire des Red Wolves en Coupe du monde ce soir contre le champion

Les Red Wolves du sélectionneur français Yérime Sylla affronteront ensuite pour ce qui est aussi leur premier tournoi majeur la Tunisie dimanche (18h00) puis le Bahreïn mardi (18h00). La Belgique sera la seule nation novice de la compétition. Le but avoué est d'atteindre le tour principal pour emmagasiner de l'expérience. Cette 28e édition du championnat du monde masculin de handball se déroule en Suède et en Pologne jusqu'au 29 janvier. Cinq villes suédoises et quatre polonaises sont concernées par l'organisation. Le match d'ouverture a vu la France, championne olympique, s'imposer 26 à 24 face à la Pologne mercredi. La finale se déroulera le 29 janvier à Stockholm en Suède. Trente-deux équipes (17 européennes, 5 asiatiques, 5 africaines, 4 sud et centre-américaines et 1 nord-américaine) se disputeront le trophée dans une compétition organisée en trois phases: le tour préliminaire, avec huit groupes de quatre, du 11 au 18 janvier, le tour principal du 19 au 23 janvier, la phase finale à partir du 25 janvier avec des matchs à élimination directe. Les trois premiers classés de chaque poule accèdent au tour principal. Seul le vainqueur de ce Mondial est directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les derniers classés de chaque groupe du tour préliminaire joueront la Coupe du Président pour les places de 25 à 32. (Belga)