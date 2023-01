Plus de 5.500 chats ont été stérilisés en Région bruxelloise l'an dernier

Parmi les chats nouvellement stérilisés, 1.379 étaient des chatons, âgés de moins de 180 jours. Selon Bruxelles Environnement, en décembre dernier, la Région bruxelloise comptait 34.340 chats stérilisés et vivants. Depuis 2018, la Région de Bruxelles-Capitale oblige les propriétaires de chats à stériliser leur animal avant qu'il n'atteigne l'âge de six mois. Le but est de limiter la prolifération des petits félins, trop souvent abandonnés et euthanasiés faute de place dans les refuges, souligne l'administration. Le ministre bruxellois en charge du Bien-Être animal, Bernard Clerfayt, a également annoncé, en septembre dernier, que la politique de stérilisation des chats à Bruxelles allait être renforcée. Tout chat passant par un refuge devra ainsi être stérilisé avant d'être remis à son nouveau propriétaire et l'obligation d'identification de ces animaux vaudra pour tous les chats résidant en Région bruxelloise (contre seulement les chats nés ou donnés/vendus après le 1er novembre 2017). Les refuges pourront aussi faire adopter des chatons à partir de huit semaines, sous réserve d'un avis vétérinaire favorable, contre 13 semaines précédemment. (Belga)