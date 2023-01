Présentation Lotto-Dstny - Victor Campenaerts donne la priorité aux classiques

"Je me lancerai seulement dans ma première vraie saison de classiques printanières", a expliqué Victor Campenaerts vendredi en marge du stage de son équipe à Denia en Espagne. "Je pense toutefois avoir accumulé l'expérience nécessaire pour être performant. Notre équipe est très motivée pour s'illustrer dès l'ouverture de la saison des classiques. Mon deuxième objectif du printemps, après le Nieuwsblad pour lequel je donne tout à l'entraînement, sera A Travers la Flandre dont le parcours a été rendu un peu plus accessible". Commentant la relégation de Lotto-Dstny en division pro continentale, Victor Campenaerts a souligné la constance dans le fonctionnement de l'équipe. "Nous sommes en fait dans une position de luxe, comme l'était Alpecin-Deceuninck en 2022, car nous pouvons choisir nos courses". L'équipe belge bénéficiera en effet en 2023 d'une wild card pour les épreuves du World Tour. Elle a toutefois décidé de ne pas participer à certaines courses comme, entre autres, le Giro. Après le Circuit Het Nieuwsblad, Victor Campenaert disputera le GP Samyn, le GP Criquielion, le Tour de Drenthe, la Nokere Koerse, la Bredene-Coxyde Classic, le GP de l'E3, A Travers la Flandre, le Tour des Flandres et la Flèche brabançonne. (Belga)