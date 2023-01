Salon de l'Auto - D'leteren mettra l'accent sur la multimobilité lors du Salon de l'auto

Le Palais 11 de Brussels Expo sera entièrement occupé par les marques du Groupe Volkswagen, que représente D'leteren, mais aussi par les différentes initiatives de mobilité que l'entreprise belge met en place. "Nous voulons créer un large écosystème de mobilité fluide et durable pour chacun, qui réponde aux enjeux de notre société et de son évolution. Le Salon de Bruxelles nous offre l'occasion unique de présenter ces innovations à nos visiteurs, mais également d'écouter leurs souhaits", indique son CEO Denis Gorteman. Celui-ci ajoute que "ce large écosystème de solutions de transport multiples a pour objectif de promouvoir une mobilité fluide et durable pour chacun, quel que soit le moyen de transport". Le public pourra découvrir la gamme deux-roues de D'leteren, les vélos Lucien, mais aussi les bornes de recharge d'EDI, les panneaux solaires de Go-Solar, ainsi que Lab-Box, l'incubateur de start-up et de développement des nouvelles idées de mobilité. En ce qui concerne les voitures, la firme belge présentera les Volkswagen ID. Buzz et ID. Buzz Cargo, le nouvel Amarok, les Audi Q8 e-tron et Q8 e-tron Sportback, la Skoda ENYAQ COUPE iV et sa version RS, et la Porsche 911 GT3 RS. (Belga)